В ОП объяснили мнение россиян о необходимости мер против YouTube

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк в беседе с «Известиями» объяснил, почему многие россияне выступают в поддержку мер в отношении видеохостинга YouTube.

«Очевидно, что YouTube — стопроцентно политически ангажированная площадка. Естественно, граждане в курсе последних действий видеохостинга, который откровенно цензурирует контент, который ему не нравится, предвзято относится к российским СМИ. (...) Антироссийская политика не оставляет российских граждан равнодушными, большое количество людей считает, что государство обязано воздействовать на видеохостинг, потому что YouTube откровенно нарушает российский закон», — подчеркнул эксперт.

Данюк назвал происходящее кампанией, направленной на подрыв общественно-политической стабильности. И YouTube, по его мнению, из орудия информационной войны уже превратился в реальное оружие.

«Масштаб беспрецедентен. Сейчас на Youtube такое понятие, как правда, не может существовать, потому что видеохостинг банит, зачищает любой контент который содержит в себе факты с российской точкой зрения, и решает, кому говорить, а кому нет. С одной стороны, РКН наложил меры на YouTube — это сделано в первую очередь чтобы дать шанс IT-гиганту исправиться. К сожалению, дверь которую оставляет РКН открытой, как показывает практика, YouTube не нужна», — отметил член ОП.

Ранее в понедельник, 11 апреля, Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) представил результаты опроса, посвященного отношению россиян к возможности применения ограничительных мер по отношению к YouTube.

Выяснилось, что более 79% респондентов знает о том, что видеохостинг принимал ограничительные меры в отношении каналов российских СМИ и журналистов с пророссийской позицией. 69,8% опрошенных считают эти действия цензурой. Почти 72% участников исследования считают, что Россия должна отреагировать на это, однако за блокировку выступают 16,7% респондентов. 21,5% относится к подобным мерам безразлично.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.