«Только без паники, мы начинаем покидать «Титаник»!» — с этой фразы мы начали плодотворную работу с клиенткой, которая обратилась за помощью в связи с приступами панических атак. Именно ощущения неизбежности надвигающейся катастрофы, непредсказуемости и ужаса сопровождают человека в такой момент.

Паническая атака (ПА) ощущается как внезапный эпизод сильного волнения, тревоги или страха, который усиливается до максимума на протяжении нескольких минут. Он сопровождается не менее чем четырьмя симптомами из следующих: учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка, ощущение удушья, головокружение, повышенное потоотделение, сухость во рту, тошнота, дрожь, онемение или покалывание на губах и в пальцах, озноб или внезапные приливы. А также дереализация (отчуждение, ощущение нереалистичности окружающей обстановки), выраженный страх смерти, сумасшествия или утраты контроля над собой.

Одну паническую атаку в течение года в среднем переживают около 11% населения. Повторяющиеся приступы, переходящие в паническое расстройство, встречаются у 2–5%. Как правило, они возникают в возрасте от 25 до 64 лет, при этом чаще встречаются среди женщин. Немногие люди могут распознают возникшую паническую атаки и знают, как ее преодолеть.

Неоднократно возникающие приступы ПА вызывают страх их повторного проявления и развитие охранительного поведения — человек начинает избегать мест и ситуаций, ассоциирующихся с ПА.

Нередко паническое расстройство сопровождается агорафобией, то есть страхом оказаться в ситуации или месте, которое сложно покинуть, там, где может быть ограничена или недоступна помощь. К примеру, страх потерять сознание и не получить помощь от окружающих заставляет ограничивать посещение общественных мест (театров, магазинов, парков, выставок и т.д.), а также передвигаться в метро, на автобусах, поездах или самолетах только в сопровождении знакомых людей. Таким образом, агорафобия может сильно мешать свободной жизнедеятельности человека и со временем приковывать к дому.

В мировой практике одним из эффективных методом работы с паническим расстройством, считается когнитивно-поведенческий подход. В его рамках ПА рассматривается как неверная (ошибочная) интерпретация человеком своих телесных ощущений и психических феноменов. Например, ощущение легкой одышки воспринимается как угроза скорой остановки дыхания, учащенное сердцебиение и сжатие в груди — как начинающийся сердечный приступ, а легкое головокружение и дрожь — как надвигающаяся потеря рассудка.

Основная стратегия терапии заключается в том, чтобы с помощью когнитивных и поведенческих техник последовательно идти навстречу тревоге и страхам, сопровождающим ПА. Ключевые идеи, которые прорабатываются, следующие: приступ рано или поздно заканчивается; паническая атака крайне неприятна, но переносима; возникающие симптомы не являются признаками тяжелых заболеваний (при наличии отрицательных заключений от профильных специалистов).

А что сделать для самопомощи при возникновении ПА?

Во-первых, сосредоточиться на том, что переживаемое состояние временное и обязательно изменится.

Во-вторых, не подкреплять свое охранительное поведение, не избегать мест и событий, связанных с панической атакой.

В-третьих, так как ПА связана с высоким уровнем тревоги, необходимо сместить свой фокус внимания на регистрацию внешних раздражителей.

Для этого нужно осмотреться и последовательно зафиксировать взглядом пять разных предметов. Когда взгляд зафиксирован на каждом предмете, про себя считаем от одного до трех, при этом замедляем внутреннее произношение цифр: раз, дв-а, т-р–и. Далее последовательно фиксируем четыре различных звука: например, звук с улицы или голос человека, звук собственного дыхания или шагов. После этого переводим свое внимание и фиксируем три ощущения с поверхности кожи. Это может быть потирание между собой ладоней, контакт ступней с внутренней поверхностью обуви или пола. Можно прищурить или округлить глаза, как во время удивления, и обратить внимание на напряжение соответствующих мышц. Следующий шаг сложнее: необходимо найти в окружающей обстановке два разных запаха. И в конце зарегистрировать во рту одно вкусовое ощущение. На всех этапах мы продолжаем с замедлением считать от одного до трех при фиксации каждого ощущения.

В-четвертых, можно использовать метод несовместимых стимулов. Доказано, что невозможно одновременно паниковать и испытывать другие сильные переживания. Например, единовременно страх не уживается со злостью, удивлением, смехом или возмущением. Таким образом, чтобы преодолеть страх, можно в пугающей ситуации переключиться на другую сильную эмоцию.

В-пятых, используем распространенный подход и дышим через бумажный пакет. Повышение концентрации углекислого газа в крови и сокращение кислорода снижают интенсивность ПА. Располагаем пакет таким образом, чтобы он прикрывал рот и нос, далее делаем медленные глубокие вдохи носом, а выдохи через рот. В отсутствии под рукой бумажного пакета можно использовать сложенные ладони или подручные предметы, например, свернутые в конус газету или лист бумаги, шапку.

Кроме того, необходимо снизить общее влияние стрессоров. Потому что если вы работаете семь дней в неделю по 15 часов в день, продолжаете вести рабочие дела дома, при этом занимаетесь нелюбимым делом, забываете отдыхать, не ощущаете поддержки со стороны вашего социального окружения, не высыпаетесь, испытываете постоянную нехватку времени, часто нервничаете — все эти и подобные им факторы повышают риск развития панических расстройств.

Автор — медицинский психолог Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде

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