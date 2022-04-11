ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений

Главы МИД стран Европейского союза отправят миссию на Украину для поиска и сбора доказательств военных преступлений. Об этом 11 апреля журналистам сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, решено также предоставить финансовую помощь для проведения этой работы.

В понедельник, 11 апреля, французский посол на Украине Этьен де Понсен рассказал, что во Львов прибыла группа французских жандармов, чтобы помочь украинским следователям в расследовании военных преступлений. По его словам, правоохранители начнут работать 12 апреля. Также он уточнил, что французы первые, кто оказывает такую ​​помощь.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что французы «прибыли на Украину, чтобы помочь киевскому режиму скрыть организованные ими провокации».

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта.

Позже, 8 апреля, появилось сообщение о ракетном ударе по вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике. В результате инцидента погибли 50 человек. Киев заявлял о том, что атаку по железнодорожному вокзалу совершили якобы российские военные. В Министерстве обороны РФ назвали такие заявления очередной провокацией. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на ложные обвинения со стороны Киева Россия будет отвечать фактами.

Ранее в понедельник Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и расширять военную помощь стране. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такое заявление главы евродипломатии проявлением озлобленности и остервенелости. В Совфеде осудили слова Борреля. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если намерения будут реализованы «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», они приведет к новым жертвам, но не поменяет ситуацию.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановке в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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