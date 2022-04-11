Прямой эфир
Мир
Белоруссия обвинила польских пограничников в обстреле погранпункта из рогатки
Экономика
Боррель попытался оправдать невозможность отказа ЕС от нефти и газа РФ
Мир
Захарова обвинила Швейцарию в игнорировании разъяснений РФ по ситуации в Буче
Мир
Минобороны сообщило о выходе ВС РФ из села, где Украина сейчас готовит провокацию
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе
Мир
В Минобороны сообщили о применении ВСУ пыток к жителям Славянска
Интернет
Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нидерландские депутаты раскритиковали главу ЕК из-за слов об Украине
Сюжет:

ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИД стран Европейского союза отправят миссию на Украину для поиска и сбора доказательств военных преступлений. Об этом 11 апреля журналистам сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, решено также предоставить финансовую помощь для проведения этой работы.

Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад
Кто выступает против разрыва контактов с Россией

В понедельник, 11 апреля, французский посол на Украине Этьен де Понсен рассказал, что во Львов прибыла группа французских жандармов, чтобы помочь украинским следователям в расследовании военных преступлений. По его словам, правоохранители начнут работать 12 апреля. Также он уточнил, что французы первые, кто оказывает такую ​​помощь.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что французы «прибыли на Украину, чтобы помочь киевскому режиму скрыть организованные ими провокации».

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта.

Позже, 8 апреля, появилось сообщение о ракетном ударе по вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике. В результате инцидента погибли 50 человек. Киев заявлял о том, что атаку по железнодорожному вокзалу совершили якобы российские военные. В Министерстве обороны РФ назвали такие заявления очередной провокацией. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на ложные обвинения со стороны Киева Россия будет отвечать фактами.

Ранее в понедельник Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и расширять военную помощь стране. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такое заявление главы евродипломатии проявлением озлобленности и остервенелости. В Совфеде осудили слова Борреля. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если намерения будут реализованы «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», они приведет к новым жертвам, но не поменяет ситуацию.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановке в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022