Шанс в свободную зону

С момента введения жесточайших санкций в отношении российского футбола со стороны ФИФА и УЕФА постоянно обсуждаются различные реформы. В частности, уже не первый месяц идут разговоры о расширении числа участников соревнований РПЛ, а также введении еще одного внутреннего турнира — Кубка Лиги, который добавится к двум традиционным соревнованиям — чемпионату и Кубку России.

Что касается нового турнира, то поддерживаю эту идею. Она сама напрашивается. Понятно, что, если нас не вернут в еврокубки, то нужно увеличивать количество внутренних матчей. Об этом много говорили и раньше. Да, возникало ощущение, что у некоторых топ-клубов РПЛ нет должной мотивации в кубковых матчах. Но сейчас немного иная ситуация. Кубок Лиги мог бы заинтересовать всех участников призовым фондом. Клубы сейчас точно будут искать любые возможности для получения дополнительного заработка — едва ли ли не у всех есть проблемы финансового плана. Еще один турнир — шанс немного поправить положение.

Но идею с Кубком Лиги не стоит отпускать, даже если нас вернут в еврокубки. Футбольная общественность уже давно говорит, что надо увеличивать количество матчей для российских клубов, и новый турнир — это один из вариантов. Плюс, наверняка, не закрыт вопрос о количестве участников Премьер-лиги. Думаю, мы вернемся к этой теме сразу после окончания нынешнего сезона. Мы должны играть больше и создать такую систему, чтобы было интересно смотреть и за матчами команд из нижней части таблицы, и, конечно, за лидерами.

Реклама

Да, сразу встает вопрос: а готовы ли мы к расширению РПЛ? Этот вопрос решается ужесточением лицензирования участников чемпионата. Те, кто зависимы от бюджетных денег, должны дать банковские гарантии от крупных фирм, корпораций и так далее. В РПЛ должны присутствовать только те клубы, которые твердо стоят на ногах.

Поддерживаю расширение, но категорически против моратория на вылет из РПЛ по итогам этого сезона. Спортивный принцип должен всегда соблюдаться. Если в этом году никто не вылетит, будет не очень красиво. Мы видели, насколько интересной может быть борьба за выживание. Клубы из нижней части таблицы очень мотивированы и отбирают очки даже у лидеров. Если бы на мартовском заседании исполкома РФС было принято решение, что никто из РПЛ точно не вылетит, — представляете, каково было бы сейчас болельщикам смотреть на всю эту ерунду? А сейчас мы видим острую борьбу не только за медали, но и за сохранение места в РПЛ. Так и должно быть.

Клубы понимают, что крайне важно начать следующий сезон в РПЛ, так как у Лиги появился гораздо более выгодный ТВ-контракт, а также выросло соглашение с титульным букмекером. Новые выплаты могут позволить командам нормально жить.

Сейчас достаточно сложная ситуация для всего нашего футбола, но в то же время — это шанс что-то изменить. Верю, что получится это сделать. Для этого необходим ряд реформ. Нам нужно снижать зарплатные ведомости, правильно расставить акценты в стимулировании футболистов. Сделать гарантированные выплаты меньше и увеличить премиальные и за конкретные матчи, и за решение задач по итогам сезона. В первую очередь это касается молодых игроков. Возможно, это одна из ключевых причин, почему они не прогрессируют, а иногда даже резко деградируют. Сейчас будет большой спрос на плоды работы клубных академий, на своих игроков. У них будет больше возможностей, больше шансов. Надеюсь, у нас будет расти хорошее поколение футболистов, а когда все санкции против нас снимут, они будут соответствовать европейскому уровню.

Автор — бронзовый призер чемпионата СССР-1990 и чемпионата России-1992 в составе московского «Динамо». Был главным тренером юношеской сборной России, клуба РПЛ «Арсенал» (Тула).

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора