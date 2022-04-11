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Ограничение скорости введут на 2 года на участке ЕКАД

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На участке кольцевой дороги Екатеринбурга на два года введут ограничение скорости. Ездить быстрее 40 км/ч нельзя будет с 58-го км по 68-й км, в промежутке от Пермского тракта до дороги, ведущей к поселку Медному.

Подобные меры связаны с ремонтом трассы, во время которого дорогу расширят до шести полос, от двух до трех полос в каждом направлении, пишет ИА «Ура.ру».

Работы будут проводить между встречными потоками — трассу расширят на участке, где находится газон и разделительные полосы. Проект реализует «Трест Уралтрансспецстрой».

Ранее сообщалось о планах капитально отремонтировать трассу Екатеринбург–Пермь. Частично работы уже идут. К 2024 году направление от Ачита до Первоуральска планируется расширить до четырех полос, а от Первоуральска до Екатеринбурга — до шести.

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