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Лепестки роз и крупу запретили разбрасывать на астраханских свадьбах

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В загсах Астрахани с 11 апреля начал действовать новый порядок заключения брака. В правила поведения во время торжественной регистрации внесли запреты.

В постановлении службы ЗАГС Астраханской области содержится запрет на курение в помещениях, распитие спиртного, появление в нетрезвом виде, в грязной одежде или обуви.

Кроме того, вводится запрет на разрасывание монет, лепестков цветов, крупы. Запрещено приходить с едой и напитками, а также использовать пиротехнику. Во время заключения брака отныне запрещается передвигаться по залу торжеств, входить и выходить из зала.

Вместе с тем заключать брак разрешили на дому, в медицинской или иной организации. Впрочем, для этого необходима уважительная причина. Новый порядок регистрации затронет и тех, кто опоздал на собственную свадьбу. Их зарегистрируют в назначенный день, но в свободное от других пар время, пишет «Астрахань-24».

9 апреля супруга российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара рассказала о решении развестись с артистом. Она пояснила, что они с Моргенштерном больше не могут находиться в таких тесных отношениях. По ее словам, отношения дали трещину после свадьбы.

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