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Беженцы ЛНР и ДНР высадили в Пензе деревья в память об узниках концлагерей

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Высадки прошли на территории Октябрьского сквера, присутствовал первый заместитель председателя Правительства Пензенской области и председатель Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Ягов.

11 апреля — в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей — Пенза присоединилась к «Саду памяти». Именно в этот день, в 1945 году, произошло восстание узников Бухенвальда, одного из крупнейших концентрационных лагерей на территории Третьего рейха. Восстание освободило десятки тысяч заключенных.

В акции приняли участие эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик, которые покинули свои дома и приехали в Пензу, чтобы спастись от бомбежек и обстрелов с украинской стороны. В городском Октябрьском сквере они вместе с представителями молодежных и ветеранских организаций посадили более 20 саженцев в память о военнопленных и советских солдатах, погибших в местах заключения узников.

«Символично, что акция «Сад Памяти» проходит сегодня при участии жителей ДНР и ЛНР, которые оказались заложниками агрессии ныне действующего украинского режима. Они вышли вместе с нами, чтобы почтить память героев, которые плечом к плечу сражались за свою родину и погибали от жестокого режима нацистов в годы Великой Отечественной войны и сегодня на их родной земле», — сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области и председатель Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Ягов.

По словам Олега Ягова, одной из самых страшных страниц отечественной истории стало именно создание фашистских концентрационных лагерей, жертвами которых оказались более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Более 5 млн погибших в них это советские солдаты, участники антифашистских движений, военнопленные. Поэтому для России 11 апреля это особая дата.

Всего в высадках приняли участие 30 человек, деревья сажали под песни военных лет. Место, где теперь будут расти молодые сосны, в Октябрьском сквере назвали Аллеей Победы.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в 1941–1945 годах, традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе. «Сады памяти» уже появились в Крыму, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском крае, Северной Осетии, Дагестане, Чеченской Республике, а также в Германии, Сербии, Катаре и др. «Сад памяти» пройдет во всех регионах России и за рубежом до 22 июня.

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