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Ремонт улицы Хуторской стартовал во Владивостоке

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Во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улицы Хуторской. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас подрядчик занимается устройством систем канализации. Специалисты уже смонтировали лотки для сбора воды и смотровые колодцы. После завершения этого этапа стартуют работы по укладке асфальта.

Средства на ремонт выделены из регионального и городского бюджетов. По словам замглавы города – руководителя управления дорог Николая Зайцева, восстановительный ремонт в этом году охватит примерно сотню улиц, пишет РИА «Восток-Медиа».

Дорожные работы на территории Владивостока начались в конце марта с улицы Сахалинской. Кроме того, ведется ремонт надземных и подземных пешеходных переходов. На проспекте 100-летия Владивостока специалисты убирают старое покрытие ступеней перехода и укрепляют основание.

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