Угроза обрушения башенного крана на детсад возникла в Ульяновске

В Ульяновске с рельсов сошел башенный кран. Он накренился в сторону детского сада и может обрушиться. Инцидент произошел на строительной площадке на проспекте Ливанова.

12 сотрудников детсада оперативно эвакуировали всех 112 воспитанников и сами покинули здание. Часть детей забрали родители, а часть распределили по другим дошкольным учреждениям, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На месте происшествия побывали глава администрации Заволжского района и сотрудники дежурной смены управления гражданской защиты. Владелец строительной площадки дал обещание в течение двух дней поставить кран обратно на рельсы.