Прямой эфир
Сюжет:

Жители Ясиноватой рассказали «Известиям» о последствиях обстрела города

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) в понедельник, 11 апреля, рассказали «Известиям» о последствиях обстрелов города.

«Мы сидели в хате, и просто прилетело под окна, разбило вот дорожку. Повезло, что в коридор успели выйти. А так — я не знаю, что было бы. Окна вылетели, крыша полетела, мастерскую разбило, там сзади тоже окна повылетали. Главное, что живы», — рассказала одна из местных жительниц.

Спецоперация в Донбассе 11 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По ее словам, в соседнем доме погиб один человек.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса 9 и 10 апреля. По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также по населенным пунктам Яковлевка, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, ранены.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022