Жители Ясиноватой рассказали «Известиям» о последствиях обстрела города

Жители Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) в понедельник, 11 апреля, рассказали «Известиям» о последствиях обстрелов города.

«Мы сидели в хате, и просто прилетело под окна, разбило вот дорожку. Повезло, что в коридор успели выйти. А так — я не знаю, что было бы. Окна вылетели, крыша полетела, мастерскую разбило, там сзади тоже окна повылетали. Главное, что живы», — рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, в соседнем доме погиб один человек.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса 9 и 10 апреля. По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также по населенным пунктам Яковлевка, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, ранены.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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