Германия отправила самолет для перевозки в страну раненых украинцев

Вооруженные силы Германии отправили в Польшу самолет для перевозки в ФРГ раненых украинцев. Об этом в понедельник, 11 апреля, передает Tag24.

«В понедельник бундесвер запустил специальный самолет для перевозки раненных на войне украинцев в Германию», — говорится в сообщении.

Издание не уточняет, сколько человек планируется транспортировать этим бортом.

Отмечается, что это первый такой рейс с начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Самолет ВВС ФРГ Airbus A310 MedEvac вылетел из Кёльна (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) и заберет раненых из польского города Жешув, который находится примерно в 90 км от границы с Украиной.

В настоящее время в Германии официально зарегистрировано более 300 тыс. беженцев с Украины. 60 тыс. из них находятся в Берлине. Правительство ФРГ решило направить региональным властям €2 млрд на покрытие расходов по размещению и интеграции украинцев.

В Польше находится наибольшее число беженцев из Украины — 2,2 млн.

Варшава и Берлин призвали Еврокомиссию пересмотреть распределение беженцев по странам и выделить им дополнительную финансовую помощь.

Ранее, 14 марта, Берлин попросил Варшаву приостановить отправку в Германию поездов с украинскими беженцами. Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер пояснил: «Количество вынужденных переселенцев с Украины застало страны Европы врасплох». Также он отметил большое число волонтеров, которые помогают государству с размещением беженцев с Украины. Без их участия проблемы были бы еще масштабнее, отметил замминистра.

В начале марта стало известно, что кабмин Чехии поддержит своих граждан, которые обеспечивают беженцев жильем. Они будут получать по 1 тыс. крон (около €40) в течение пяти месяцев. По состоянию на 4 марта в страну прибыло уже около 30 тыс. беженцев с Украины.

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