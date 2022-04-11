Большая часть золотовалютных резервов ЦБ РФ хранилась в недружественных странах в 2021 году

Большая часть золотовалютных резервов (ЗВР) ЦБ в 2021 году хранилась в недружественных странах. Это следует из годового отчета Банка России за 2021 год, опубликованного в понедельник, 11 апреля.

По данным регулятора, величина резервов в хранилищах Банка России на 1 января 2022 года составила $21,5 млрд. На втором месте по величине российских ЗВР находится Китай ($16,8 млрд). Остальные активы географически распределены между недружественными странами, такими как Германия ($15,7 млрд), Франция ($9,9 млрд), Япония ($9,3 млрд), США ($6,4 млрд), Соединенное Королевство ($5,1 млрд), Канада ($2,7 млрд) и Австрия ($2,5 млрд).

Ранее, 6 апреля, Минфин сообщил, что впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн. Это связано с тем, что около половины золотовалютных резервов Центробанка оказалось заморожено из-за санкций Запада.

В тот же день партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов заявил, что сам по себе платеж Минфина России по еврооблигациям, вероятнее всего, будет расценен как технический дефолт. Он подчеркнул, что по факту средства для обслуживания обязательств у России есть, но в силу наложенных Западом санкций на золотовалютные резервы страны воспользоваться ими нет возможности.

Тогда же в Кремле заявили, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы резервов страны заблокированы. Там отметили, что, если эта блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована искусственная дефолтная ситуация, так как реальных оснований для дефолта нет.

С конца февраля недружественные страны начали блокировать российские валютные резервы. Всего было заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.