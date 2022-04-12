Привлечение средств на внутреннем облигационном рынке для погашения текущей задолженности, а также для покрытия бюджетного дефицита является традиционным источником заимствования для любого государства и с успехом практикуется в том числе и в России. Так, за последние 10 лет объем рынка облигаций федерального займа (сокращенно — ОФЗ) вырос более чем в пять раз — с 2,9 трлн до 15,6 трлн рублей. Объем размещения внутренних гособлигаций только в 2021 году составил 2,6 трлн, а в предыдущем, 2020-м, — рекордные 5,3 трлн.

Традиционно, основными покупателями ОФЗ выступали российские юридические лица — в первую очередь банки. При этом в последние годы росла доля и физических лиц. Впрочем, высоким спросом российский долг пользовался и среди нерезидентов. Максимума доля иностранцев среди держателей ОФЗ достигла в 2020 году, составив 34,9% по сравнению с всего 3,7% в 2012 году.

Однако значительная роль, которую играет рынок ОФЗ в пополнении бюджета с одной стороны, и существенная доля нерезидентов на нем, с другой, стали причиной того, что он оказался одним из важных объектов западных санкций против России. Так, в 2019 году США впервые ввели запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков российских еврооблигаций. В 2021 году запрет был расширен на участие в размещении внутренних российских гособлигаций — ОФЗ, а в феврале 2022 года США ввели запрет на покупку бумаг на вторичном рынке. Всё это привело к тому, что к 1 марта 2022 года доля нерезидентов в структуре держателей ОФЗ сократилась до 17,8%.

После начала спецоперации России на Украине торги по ОФЗ, так же как и по другим инструментам фондового рынка, были приостановлены. Примечательно, что возобновить торговлю на рынке ценных бумаг было решено именно с гособлигаций. Учитывая, что ОФЗ являются государственным долгом, интерес к таким облигациям со стороны физических лиц после начала торгов существенно вырос и частные инвесторы стали одними из ключевых покупателей госбумаг, поддерживая рынок в отсутствие спроса со стороны нерезидентов.

Между тем в условиях введенных против России санкций, а также по сути «принуждения к дефолту» по внешним обязательствам привлекать новый публичный долг Минфину РФ становится всё сложнее. Так, размещение еврооблигаций для России в текущих реалиях практически невозможно — скорее всего, проблемы начнутся уже на этапе попытки регистрации такого займа. И даже если вдруг размещение состоится, полученные средства наверняка окажутся замороженными и не дойдут до России.

В нынешних условиях рынок внутреннего долга предоставляет для Минфина больше возможностей по привлечению средств, так как ключевую роль на нем всегда играли местные покупатели — банки, страховые и пенсионные фонды, физические лица. Кроме того, стоит заметить, что Банк России принимает выпуски ОФЗ в обеспечение по займам и кредитные организации всегда могут получить от него необходимую денежную ликвидность, обеспеченную портфелем ОФЗ.

Однако глава Министерства финансов Антон Силуанов в недавнем интервью «Известиям» заявил, что в текущем году не планируется выход ни на внешний, ни на внутренний рынок долга, апеллируя к «космической» стоимости таких заимствований, с одной стороны, и к перераспределению нефтегазовых доходов, которые раньше шли в ФНБ, в пользу пополнения бюджета, с другой.

К сожалению или к счастью, новостной фон в России меняется очень быстро, и стоимость внутренних заимствований для государства уже перестала быть «космической». В прошлую пятницу Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 17%. Это шаг вместе с дальнейшими прогнозами привел к существенному сокращению доходности по ОФЗ. Так, например, выпуск 26240 с погашением в июле 2036 года 11 апреля 2022 года торговался с доходностью 10,76% годовых, в то время как его последнее размещение в начале февраля текущего года прошло под доходность 9,39% годовых. То есть разница составляет менее 1,5 процентного пункта. По более коротким выпускам, например 26237 с погашением в 2029 году, разница между текущей доходностью и доходностью при размещении в феврале 2022 года чуть выше, но также не превышает 1,5 п.п.

Таким образом, считаю, что фактор стоимости заимствования не является критичным в вопросе возвращения Минфина на рынок, поэтому не исключено, что новые размещения в случае необходимости могут состояться гораздо раньше, чем в следующем году.

Автор — начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»

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