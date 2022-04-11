Прямой эфир
Общество
Движение по первой очереди севастопольского участка «Тавриды» запустят 1 мая
Экономика
Путин поручил в 2022 году добиться снижения уровня бедности
Мир
Росгвардия обнаружила более 400 кг тротила в Харьковской области
Спорт
Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина на матчах НХЛ
Общество
Путин поручил повысить доступность соцподдержки для семей
Общество
СКР расследует применение украинскими националистами «Точки-У» в ЛНР
Политика
В Госдуме назвали США империей лжи и лицемерия
Политика
Переговоры Путина и канцлера Австрии Нехаммера завершились в Ново-Огарево
Мир
Пушилин заявил о взятии под контроль порта Мариуполя
Политика
Путин дал поручение по стабилизации социально-экономического положения регионов
Мир
Германия отправила самолет для перевозки в страну раненых украинцев

В РСТ рассказали, когда выгоднее бронировать туры на лето по России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чем раньше приобрести путевку для отдыха в России, тем дешевле она будет стоить. Такое мнение высказал в понедельник, 11 апреля, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Приближенный Восток: Саудовская Аравия запустит прямые рейсы с РФ
Насколько увеличилась стоимость хадж-тура в 2022 году и есть ли на него спрос

По словам эксперта, нельзя сказать, что цены на туры по России взлетели, особенно если сравнивать их с путевками в другие страны, например, в Турцию. «На стоимость зарубежных туров влияет курс валюты, поэтому получается дороже», — пояснил он в беседе с Lenta.Ru.

Барзыкин отметил, что власти планируют запустить полеты на широкофюзеляжных самолетах в популярные у россиян зарубежные направления — Турцию и Египет, сообщается на сайте kp.ru. Это значит, что тариф будет дешеветь. Что касается рейсов по России, то авиакомпании также пообещали «применять лояльную тарифную политику».

Ранее, 3 марта, Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что цены на путевки в Турцию в марте возросли более чем на 80%.

Стоимость тура на одну неделю на турецкие курорты в гостинице уровня «четыре звезды» с вылетом 9 марта составит по меньшей мере 177,5 тыс. рублей. Отдых в отеле категории «пять звезд» обойдется дороже — 182,1 тыс. рублей, в гостинице уровня «ультра всё включено» и «пять звезд VIP» — 290,1 тыс. рублей.

Первой небо для России закрыла Великобритания. 24 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что запретит рейсам авиакомпании «Аэрофлот»приземляться. 27 февраля Франция запретила авиаперелеты над своей территорией для российских самолетов. В этот же день воздушное пространство для самолетов РФ закрыли Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания и ряд других стран. В ответ Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для 36 государств.

24 февраля РФ начала специальную операцию по защите Донбасса, так как обстановка в регионе существенно обострилась из-за действий украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации населения в РФ и попросили о помощи и признании независимости. 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022