В РСТ рассказали, когда выгоднее бронировать туры на лето по России

Чем раньше приобрести путевку для отдыха в России, тем дешевле она будет стоить. Такое мнение высказал в понедельник, 11 апреля, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, нельзя сказать, что цены на туры по России взлетели, особенно если сравнивать их с путевками в другие страны, например, в Турцию. «На стоимость зарубежных туров влияет курс валюты, поэтому получается дороже», — пояснил он в беседе с Lenta.Ru.

Барзыкин отметил, что власти планируют запустить полеты на широкофюзеляжных самолетах в популярные у россиян зарубежные направления — Турцию и Египет, сообщается на сайте kp.ru. Это значит, что тариф будет дешеветь. Что касается рейсов по России, то авиакомпании также пообещали «применять лояльную тарифную политику».

Ранее, 3 марта, Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что цены на путевки в Турцию в марте возросли более чем на 80%.

Стоимость тура на одну неделю на турецкие курорты в гостинице уровня «четыре звезды» с вылетом 9 марта составит по меньшей мере 177,5 тыс. рублей. Отдых в отеле категории «пять звезд» обойдется дороже — 182,1 тыс. рублей, в гостинице уровня «ультра всё включено» и «пять звезд VIP» — 290,1 тыс. рублей.

Первой небо для России закрыла Великобритания. 24 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что запретит рейсам авиакомпании «Аэрофлот»приземляться. 27 февраля Франция запретила авиаперелеты над своей территорией для российских самолетов. В этот же день воздушное пространство для самолетов РФ закрыли Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания и ряд других стран. В ответ Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для 36 государств.

24 февраля РФ начала специальную операцию по защите Донбасса, так как обстановка в регионе существенно обострилась из-за действий украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации населения в РФ и попросили о помощи и признании независимости. 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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