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Сергей Лавров: слова Борреля о военном решении украинского кризиса «меняют правила игры»

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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, существенно меняют правила игры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью телеканалу «Россия-24».

«Потому что никогда Евросоюз до сих пор вообще не выступал как военная организация. Да, они обсуждают свой стратегический компас, Германия впервые в истории выделила дополнительно €100 млрд на накачивание своих военных мускулов, что тоже является качественным изменением», — пояснил министр.

Он добавил, что когда глава дипломатии, страны ли или организации заявляет о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, «либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал». Лавров заострил внимание на том, что это из ряда вон выходящее заявление и об этом еще подробно поговорят официально.

9 апреля представитель ЕС посетил Киев, где впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен не дипломатическим, а военным путем. Подобные высказывания ранее не звучали ни в ходе войны в Югославии, ни в Афганистане, ни во время вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готов выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для украинских военных. Днем ранее сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

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В понедельник, 11 апреля, Боррель подтвердил стремление ЕС решить ситуацию на Украине силовым путем. Он призвал страны Евросоюза срочно предоставить Украине оружие.

В Совете Федерации РФ осудили слова Борреля. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если заявление будет реализовано «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», оно приведет к новым жертвам на Украине, но не поменяет ситуацию.

Страны Запада усилили вооружение Украины на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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