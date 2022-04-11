Подпольные нарколаборатории ликвидировали в Воронежской области

Работу подпольных наркотических лабораторий пресекли в Воронежской области. У подозреваемых изъяли 1,5 т химических реактивов.

По данным регионального управления ФСБ, мужчин 1982 и 1992 годов рождения задержали при производстве наркотиков в домовладениях Каширского и Семилукского районов. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование для производства наркотиков, а также 1,5 кг мефедрона и 4 кг суспензии. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По факту работы нарколабораторий возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены под стражу.

В конце марта правоохранители обнаружили 13 кг марихуаны в бывшем частном детском саду во Всеволожском районе Ленинградской области. Уроженец Всеволожска вырастил в учреждении 29 кустов конопли.