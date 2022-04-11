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В Госдуме назвали США империей лжи и лицемерия

Депутат Саралиев назвал США империей лжи и лицемерия
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Соединенные Штаты являются «империей лжи и лицемерия», а также мировым агрессором, который игнорирует все нормы международного права. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

По словам депутата, американский мировой порядок — это, прежде всего, военная интервенция и многочисленные регулярные преступления против человечности.

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«США по своей сути являются мировым агрессором, который игнорирует все нормы международного права, развязывает масштабные войны на территории суверенных государств, оставляет после себя убитых президентов, миллионы погибших людей, теракты, разрушенные города, разоренные страны», — указал политик в беседе с «Думой ТВ».

Как указал Саралиев, если изучить список военных вторжений США за XX-XXI век, можно увидеть, что Соединенные Штаты вмешивались во внутренние дела 50 стран свыше 130 раз.

«Режим Соединенных Штатов Америки — это империя лжи и лицемерия. Мировому сообществу давно пора это осознать», — заключил депутат.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что доминирование Америки выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, которые вырабатывают от случая к случаю.

25 марта глава российского МИДа указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако эти усилия иллюзорны.

На это же ранее указал и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он завил, что Соединенные Штаты больше не являются хозяевами мира. По его словам, однополярному миру пришел конец.

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