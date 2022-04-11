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Высокий уровень террористической угрозы установили в Брянской области

Высокий уровень террористической угрозы установили в Брянской области до 25 апреля
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Высокий уровень террористической угрозы установили в Брянской области с понедельника, 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Особый режим будет действовать до 25 апреля.

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«Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об усилении антитеррористической защищенности приграничных районов в связи с возможными провокациями со стороны Украины. Режим будет действовать также 15 суток.

11 апреля в Курской области был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти обещали установить контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция.

9 апреля стало известно об обстреле из минометов украинской стороной пограничного поста в регионе. Тогда губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он пояснил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация в приграничных районах под контролем.

6 апреля сообщалось, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области.

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