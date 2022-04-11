Финал ЧР по компьютерному спорту 2022 пройдет 21 и 22 мая в Белгороде

Федерация компьютерного спорта России и правительство Белгородской области объявляют о совместном проведении финального этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Призовой фонд турнира составит более 3,6 млн рублей.

Соревнования пройдут 21 и 22 мая 2022 года в спортивном комплексе «Белгород Арена» (г. Белгород). Там соберутся сильнейшие киберспортсмены турнира, которым предстоит выявить победителя в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL – The Game.

Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России: «С каждым годом чемпионат России по компьютерному спорту привлекает всё больше участников и зрителей. В прошлом году, даже в условиях коронавирусных ограничений, турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России, а арену в Челябинске за время проведения финала посетило практически 10 тыс. человек. Уверен, что в этом году финал чемпионата в Белгороде подарит и зрителям, и участникам множество положительных эмоций».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: «Мы уделяем большое внимание развитию IT-технологий. Это будущее промышленности, будущее экономики. Практически во всех сферах сейчас нужны IT-специалисты. А киберспорт популяризирует данное направление. Привлекает к нему молодежь. К тому же здесь есть соревновательный момент, а это всегда интересно».

Чемпионат России по компьютерному спорту — официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России. В 2021 году в турнире приняли участие более 20 тыс. человек. Финальный этап прошёл в Челябинске, в дворце спорта «Юность».

Более подробная информация о чемпионате России по компьютерному спорту 2022 доступна на официальном сайте турнира.