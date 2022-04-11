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СКР расследует применение украинскими националистами «Точки-У» в ЛНР
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СКР расследует применение украинскими националистами «Точки-У» в ЛНР

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Следственный комитет России (СКР) расследует обстоятельства применения украинскими националистами ракеты «Точка-У» в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате которого погибла 31-летняя женщина. Соответствующее поручение 11 апреля дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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«В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами Следственный комитет России зафиксирует следы противоправных действий, установит подразделение Вооруженных сил Украины, действовавшее в указанном районе, а также должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления, дав их действиям правовую оценку», — сказано в сообщении СКР.

Ранее в этот день СКР возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса 9 и 10 апреля.

По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также по населенным пунктам Яковлевка, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, ранены.

Также украинские военные с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, в населенном пункте Калиново Луганской Народной Республики. В результате были повреждены жилые дома и детский сад. Один мирный житель получил ранение.

10 апреля Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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