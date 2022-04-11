ViP Serial покажет криминальный сериал «Расскажи мне свои секреты»

11 апреля на телеканале ViP Serial (принадлежит Viasat) стартует остросюжетный сериал «Расскажи мне свои секреты» со звездой «Американской истории ужасов» Лили Рэйб. 10 эпизодов, наполненных интригующим повествованием, выйдут вечерней линейкой в 18:30. Рассказываем, в чем особенности этого проекта и почему на него стоит обратить внимание.

Необычный сюжет — то, на что тут обращаешь внимание в первую очередь. В центре повествования — истории трех героев: Эммы Холл, которая была возлюбленной маньяка-убийцы, Джона Тайлера, который сам был душегубом, но встал на путь исправления и, наконец, Мэри Барлоу, которая никак не может найти пропавшую дочь Терезу. Все эти персонажи психически травмированы. Судьба каждого из них заслуживает полнометражного фильма. Особенно стоит отметить многогранный образ Эммы, которая после частичной потери памяти никак не может вернуться к нормальной жизни. Несмотря на то, что она вышла из тюрьмы и переехала в другой город, кошмарные воспоминания о прошлых событиях не дают ей покоя. Напряжение будет нарастать с каждым эпизодом.

Если вы видели, как ловко Лили Рэйб перевоплощалась в разные образы в «Американской истории ужасов» — от монахини до ведьмы — то вам нетрудно представить, что с ролью Эммы Холл (ранее известной как Карен Миллер) актриса блестяще справилась. В каждом ее движении читается желание разобраться в себе и в своих мыслях. Роль Джона Тайлера исполнил Хамиш Линклейтер, сыгравший Кларка Дебюсси в «Легионе». А в образ Мэри Барлоу мастерски вжилась Эми Бреннеман, наиболее известная по ролям в сериалах «Частная практика» и «Остатки». За ее персонажем следить особенно увлекательно. Недосказанность и ложь порождают жестокость. Хочется понять какую грань готова перейти отчаявшееся женщина, дочь которой предположительно убил маньяк.

Сериал придется по душе всем любителям искать скрытые послания, а развязка вообще для многих окажется сюрпризом.

Судьба сериала, также как его персонажей, была тернистой: съемки проекта начались в 2018 году в Новом Орлеане, но почти сразу были приостановлены. Только лишь в 2020 году съёмочной процесс снова возобновился. Большую команду сценаристов возглавила Харриет Уорнер («Вызовите акушерку», «Любовницы», «Алиенист»). Она же стала шоураннером проекта и до последнего верила в его успех. Главный режиссер и исполнительный продюсер — Джон Полсон. Под его началом вышли, в том числе, такие известные фильмы, как «Чего мы стоим в жизни» и «Игра в прятки». Создатели сериала «Расскажи мне свои секреты» не только постарались проникнуть в загадочное сознание убийцы, но и наглядно продемонстрировали ответы на вопросы: как отличить жертву и преступника, хорошо ли вы знаете человека, которому доверяете свои секреты?

Особое очарование проекту придает подходящее музыкальное сопровождение, саундтрек, написанный композитором Питером Реберном.

Смотреть сериал «Расскажи мне свои секреты» можно с 11 апреля на телеканале ViP Serial в пакете ViP, также он будет доступен на стриминговом сервисе viju.