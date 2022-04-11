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Комбат ДНР заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя

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Украинские военные пытались вырваться из Мариуполя, сформировав колонну и нанеся на технику опознавательные знаки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале 11 апреля рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В общей сложности было выстроено 30 машин.

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«Потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все ее движения. В итоге техника брошена, противник рассеялся по округе, наши его отлавливают», — написал он.

По словам Ходаковского, противник «борется, но его положение все безнадежнее».

«Видимо, пора забрасывать на пока подконтрольную ему территорию агитки с условиями сдачи — есть информация, что уже многие хотели бы поднять руки, но не знают как», — заключил командир батальона.

Ранее 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся до 3 тыс. украинских националистов. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, штурмовать подземные укрепления предприятия смысла нет и следует «обратиться к химическим войскам». Также Эдуард Басурин отметил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

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