В Госдуме прокомментировали продление «рекламы экстремизма» в Meta

Своим решением продлить действие исключений, позволяющих украинцам призывать к насилию в отношении российских военных, компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) позволила «рекламировать экстремизм терроризм и нацизм». Об этом заявила в понедельник, 11 апреля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«По большому счету все дошло до того, что теперь экстремизм, терроризм и нацизм можно рекламировать. Получается надо было, чтобы прошло столько лет после Второй мировой войны и люди быстро обо всем забыли, и выросло подобное поколение. Мир выводов, к сожалению, не делает», — сказала Журова «Газете.Ru».

Как указала депутат, Россия уже применила санкции в отношении компании Meta, заблокировав принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram, однако тоже самое по всему миру РФ сделать не может. В этой связи Журова выразила надежду, что «здравые силы разберутся в ситуации», понимая, что так долго не может продолжаться.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на документы Meta сообщило, что организация продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют пользователям из Украины призывать к насилию в отношении военных Вооруженных сил РФ. Как уточнил вице-президент компании Ник Клегг, новая политика будет применяться только на Украине и не распространяется на гражданских лиц из России. При этом он заявил, что Meta не потерпит «русофобии» на своих площадках.

Информация о том, что на платформах Meta разрешено размещение призывов к насилию против граждан России, российских военных и руководителей государства появилась еще в начале марта. Компания отказалась от блокировки подобных материалов со стороны жителей Украины из-за российской спецоперации по защите Донбасса. Позже руководство Meta объявило, что призывы к убийству россиян запрещены, однако блокировать подобные сообщения компания не стала.

В итоге 1 апреля в отношении компании Meta был зарегистрирован новый протокол за неудаление запрещенной в России информации. Речь шла о сообщениях с оскорблением российской власти, в том числе президента России Владимира Путина, а также государственной символики. Также сообщалось, что российские приставы решили взыскать с Meta почти 2 млрд руб.

До этого, 11 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийству и насилию в отношении россиян в соцсетях компании Meta. Генпрокуратура РФ в тот же день направила в суд исковое заявление о признании организации экстремистской. Спустя несколько дней Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram. Facebook был заблокирован раньше.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.