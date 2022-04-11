Юрист объяснил заявления Силуанова о возможном суде в случае объявления РФ дефолта

Российский министр финансов Антон Силуанов, говоря о возможно обращении РФ в суд в случае объявления стране «рукотворного» дефолта, вероятно, имел ввиду то, что если иностранные инвесторы сами будут инициировать дела против России в связи с неисполнением ей обязательств, Москва начнет отстаивать свою позицию, основанную на том, что она предприняла все усилия по обеспечению проведения платежей и не выплатила средства не по своей вине, в судах. Об этом заявил «Известиям» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в понедельник, 11 апреля.

«Споры между Россией и ее кредиторами (инвесторами) могут рассматриваться в различных судах, в зависимости от наличия арбитражной оговорки», — подчеркнул юрист.

Ранее в этот же день Силуанов заявил в интервью «Известиям», что Россия будет обращаться в суды, если ей объявят дефолт из-за неисполнения обязательств по еврооблигациям. Министр отметил, что на займы на внешних рынках приходится до 4,7 трлн рублей из общего госдолга в 21 трлн рублей. По его словам, РФ добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте, но политика западных стран заключается в том, чтобы искусственно создать рукотворный дефолт. Это выражается в блокировке валютных счетов РФ, непроведении платежей, которые предназначались для расчета с держателями облигаций.

Но даже в таких условиях, по словам главы Минфина, держателям еврооблигаций — резидентам России заплатили причитающиеся им выплаты в рублях. Но Запад запретил использовать замороженные средства РФ для оплаты обязательств перед внешними кредиторами.

Гусятников полагает, что Силуанов мог иметь ввиду как обращение в суды в рамках межгосударственных споров — Россией и странами, препятствующими исполнению ею своих обязательств, так и споров между Москвой и иностранными инвесторами, перед которыми у РФ имеются обязательства.

Для разрешения международных споров ключевыми вопросами являются поиск механизма разрешения спора — международного суда или арбитража, в котором может быть рассмотрено дело, — и обоснование своей позиции положениями международного права — международных договоров и междунродно-правовых обычаев, указал старший управляющий партнер PG Partners.

«Одним из самых эффективных механизмов урегулирования международных споров экономического характера выступает орган по разрешению споров при Всемирной торговой организации (ВТО). Россия может инициировать рассмотрение дела на площадке ВТО, если ей удастся «привязать» свои требования к какому-либо соглашению, заключенному в рамках ВТО, например, к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГААТ) или к Соглашению по инвестиционным мерам связанным с торговлей (ТРИМС)», — рассказал юрист.

По сего словам, другими международными органами, в которые может обратиться Россия, могут стать Международный суд ООН или Постоянная палата третейского суда. Они являются менее эффективными, так как установить их компетенцию на рассмотрение спора сложнее, подчеркнул он. Как правило, для инициирования спора потребуется достижение соглашения между спорящими странами, либо установления выражения согласия государства-ответчика на рассмотрения спора в данных судах другим способом, добавил специалист.

В Кремле заявили, что объективных причин для снижения агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга России в иностранной валюте до «выборочного дефолта» нет.

О вероятности технического дефолта в России сообщал «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он подчеркнул, что у страны есть деньги, но они заблокированы государствами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд стран Запада начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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