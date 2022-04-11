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Нижегородские «Валдаи» запустят в Козьмодемьянск и Чебоксары

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Суда на воздушной подушке «Валдай» из Нижнего Новгорода будут ходить в двух новых направлениях: в Чебоксары и Козьмодемьянск. Заход в эти города предусмотрен в рамках развития Волжского пути.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили главы Нижегородской области Республики Марий Эл, Глеб Никитин и Александр Евстифеев. Оно предполагает взаимодействие в области культуры и в сфере туризма.

По словам Никитина, которые приводит ИА «НьюсНН», в этом году «Валдаи» пустят в Юрино. Оттуда они проследуют в Козьмодемьянск и Чебоксары. Для этого необходимо развитие причальной инфраструктуры.

В середине марта сообщалось, что уже в этом году «Валдаи» начнут ходить из Нижнего Новгорода до поселка Сокольское Нижегородской области, до города Юрьевец в Ивановской области и до поселка Юрино в Марий-Эл. После ввода новых направлений пассажиропоток может превысить 100 тыс. человек.

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