Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина на матчах НХЛ

Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен отказался произносить вслух фамилию нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург»–«Вашингтон» я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании», — написал он в Twitter.

Так, в ходе собственного одиночного челленджа комментатор называл Овечкина капитаном «Кэпиталз», знакомым мужчиной или седой бородой, передает «Спорт-Экспресс». В итоге встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Овечкина 45 голов и 38 голевых передач в 70 матчах. В следующем туре «Вашингтон» встретится 13 апреля на льду с «Филадельфией Флайерз», пишет «Газета.ru».

8 апреля итальянский телеканал TGcom24 сообщил, что коллектив «Украинский классический балет» начал получать многочисленные угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Украинские артисты отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры страны пригрозили им увольнением. В итоге спектакль был заменен балетом «Жизель».