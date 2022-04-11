Путин снял с должности замглавы МЧС России Ничипорчука

Президент РФ Владимир Путин снял с должности заместителя главы МЧС России Виктора Ничипорчука. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 11 апреля, на портале правовой информации.

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указа вступает в силу со дня его подписания, 11 апреля.

Ничипорчук был назначен замминистром МЧС России 4 июня 2020 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр МЧС России».