Завершение реконструкции автовокзала вновь отложили в Петрозаводске

В Петрозаводске вновь перенесли сроки завершения реконструкции городского автовокзала. Работы планируют завершить летом 2022 года.

О переносе срока реконструкции сообщила руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова. Она уточнила, что ход строительства курирует министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Изначально реконструкцию планировали завершить 31 декабря 2021 года. Перенос сроков власти объяснили подорожанием строительных материалов и необходимостью корректировки проекта.

На обновленном автовокзале появятся зоне предрейсового и послерейсового осмотра транспорта, а также крытый перрон прибытия и отправления автобусов. В здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, кассы и камеры хранения.