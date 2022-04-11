Новое здание медпункта построят в Псковской области в 2022 году

Новое здание Кахновского медпункта сдадут в эксплуатацию в 2022 году в Псковской области. Такую информацию озвучили в администрации Островского района.

По словам главного врача Островской межрайонной больницы Ирины Богачевой, оснащение первичного звена здравоохранения велось в последние два года, несмотря на заболеваемость COVID-19. В учреждении полностью обновили автопарк. Кроме того, удалось заменить рентгенологический аппарат в стационаре и получить эндоскопическую стойку для поликлиники. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

В 2021 году медики получили портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита и метаболитов, он был необходим для работы сосудистого центра.

В 2022 году будет готово новое здание Кахновского медпункта, а в 2023 году в Островском районе построят пять фельдшерско-акушерских пунктов, которые расположатся в Дуловке, Дубках, Черепягино, Погорелке и Малой Губе.