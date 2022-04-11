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СКР возбудит дело в отношении украинской актрисы за русофобские высказывания

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Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, допустившей русофобские высказывания и призывы к насилию в отношении российских военных. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила 11 апреля пресс-служба СКР.

«Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы», — уточнили в СКР, отметив, что социальная реклама снята наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

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Ранее Совет Федерации России назвал бесовством украинскую социальную рекламу, в которой есть кадры с отсечением головы. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, Украина «превратилась в токсичное государство».

Видеоролик появился в Сети 10 апреля. В нем девушка в украинском народном костюме стоит в поле с серпом в руках. Возле актрисы находится поставленный на колени мужчина, которому она после русофобской речи перерезает горло.

В марте украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. Позже он принес извинения за свои высказывания и признал, что это было недопустимо с точки зрения журналиста и человека. Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку высказываниям Шарафмала.

11 апреля представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила, что ФРГ осуждает проявления русофобии. Накануне жители Франкфурта-на-Майне вышли на улицы с триколорами в поддержку России. Тем самым немцы выступили против дискриминации россиян в европейских странах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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