Уровень террористической опасности повысили в приграничных районах Воронежской области

В двух граничащих с Украиной районах Воронежской области — Кантемировском и Россошанском — ввели желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.

По его словам, такое решение обусловлено повышенными рисками провокаций со стороны украинских националистов на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Это средний уровень из трех существующих. Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — написал Гусев 11 апреля.

Желтый уровень террористической опасности будет действовать 15 суток. В первую очередь он подразумевает усиление работы структур, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

«Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет», — заверил губернатор.

Он призвал местных жителей быть бдительными и сообщать полиции о подозрительных личностях или оставленных предметах.

«Желтый» — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — «синий», высокий — «желтый» и последний, критический — «красный».

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев продолжит устраивать провокации в отношении Москвы, и Россия будет отвечать на них фактами. По его словам, российская сторона находит «убийственные» факты о военных преступлениях со стороны Украины.

Накануне глава Курской области Роман Старовойт также заявил о введении в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 11 апреля. На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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