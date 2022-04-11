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Уровень террористической опасности повысили в приграничных районах Воронежской области

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В двух граничащих с Украиной районах Воронежской области — Кантемировском и Россошанском — ввели желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.

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По его словам, такое решение обусловлено повышенными рисками провокаций со стороны украинских националистов на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Это средний уровень из трех существующих. Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — написал Гусев 11 апреля.

Желтый уровень террористической опасности будет действовать 15 суток. В первую очередь он подразумевает усиление работы структур, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

«Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет», — заверил губернатор.

Он призвал местных жителей быть бдительными и сообщать полиции о подозрительных личностях или оставленных предметах.

«Желтый» — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — «синий», высокий — «желтый» и последний, критический — «красный».

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев продолжит устраивать провокации в отношении Москвы, и Россия будет отвечать на них фактами. По его словам, российская сторона находит «убийственные» факты о военных преступлениях со стороны Украины.

Накануне глава Курской области Роман Старовойт также заявил о введении в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 11 апреля. На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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