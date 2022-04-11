Сезон охоты на водоплавающую дичь закрыли в Саратовской области

В северных районах Саратовской области закрывается охота на водоплавающую и боровую дичь. Понедельник, 11 апреля — последний день.

В региональном комитете охотхозяйства и рыболовства уточняют, что охота в северных и южных районах проходила со 2 апреля. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток продолжится до 22 апреля.

В случае нарушения 20-дневного срока сдачи полученных разрешений, охотникам грозит административная ответственность и лишение права на любые разрешения в течение года, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

В конце марта в Саратовскую область доставили 500 тыс. доз вакцины против бешенства для диких животных. Препарат разложили в охотничьих хозяйствах региона. По данным управления ветеринарии, столь ранняя раскладка вакцины в Саратовской области применена впервые. Благодаря такой мере взрослое поголовье получит иммунитет, который будет передаваться молодняку через молозиво.