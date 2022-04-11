Нарушения при организации питания выявили в двух детсадах в Якутии

В Ленском районе Якутии прокуратура выявила нарушения при организации питания в двух детсадах. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в меню отсутствовала информация о режиме питания детей в зависимости от длительности их пребывания в учреждении. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Также выявлено отсутствие сведений о ежедневной биологической ценности рационов питания (содержание калорийности, белков, жиров, углеводов) и данных об учете сезонности, для которой разработан рацион.

Директорам детсадов внесены представления. В их отношении возбуждены дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас нарушения устранены.