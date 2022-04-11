Лавров прокомментировал слова Штайнмайера о «военных преступлениях» РФ

Заявления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что власти России нужно привлечь к ответственности за «преступления» на Украине, останутся на его совести. Об этом 11 апреля сказал министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

«Несколько дней назад в интервью его (Штайнмайера. — Ред.) спросили, надо ли отдавать под международный трибунал, объявлять военными преступниками представителей российского руководства, начиная с президента, министра иностранных дел. Он ответил утвердительно. По сути дела, сказал, что все, кто отвечает за военную операцию, все, кто отвечает за политические решения, конечно, должны нести ответственность. Но это я оставляю на его совести», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров выразил уверенность в том, что «факты о том, кто совершает преступления, пробьют себе дорогу».

Ранее, 8 апреля, Штайнмайер в интервью журналу Spiegel ответил на вопрос, должны ли президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров предстать перед трибуналом в Гааге за возможные «военные преступления» на Украине. Он сказал, что отвечать должны как военнослужащие и командующие, так и те, кто принимал политические решения.

До этого, 4 апреля, Штайнмайер заявил, что поддержка строительства газопровода «Северный поток – 2» с его стороны однозначно была ошибкой. По словам президента Германии, его страна потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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