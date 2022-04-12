Школьные репетиторы рассказали о повышении цен на свои услуги

58% школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут этого делать, 1% уже повысил стоимость урока. Об этом свидетельствуют данные опроса образовательной компании MAXIMUM Education, поступившие в распоряжение «Известий» 12 апреля.

Среди тех, кто планирует повышение цен, большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10–20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов.

У 47% опрошенных учителей одно дополнительное занятие стоит в пределах от 500 до 1 тыс. рублей. 24% респондентов берут за урок от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Менее 500 рублей стоит занятие у 23% опрошенных, и менее 5% учителей оценивают одно репетиторское занятие в 2 тыс. рублей и более.

При этом каждый четвертый отмечает, что подработка репетиторством приносит ему более 50% от суммы дохода в целом. Более трети опрошенных зарабатывают таким образом менее 10% от суммы общего дохода, на 20–30% с помощью репетиторских занятий увеличивают свой заработок более трети респондентов.

Свыше половины опрошенных педагогов (55%) заявляют, что занятия с репетитором — это наиболее эффективный способ дополнительной подготовки для школьников. Каждый третий считает таковыми также дополнительные занятия в школе, 15% учителей отмечают, что наиболее полезны для учеников в качестве подготовки образовательные курсы.

Среди основных причин, по которым учителя занимаются репетиторством, 42% опрошенных назвали увеличение дохода. 29% респондентов таким образом улучшают педагогические навыки. Более 18% берут дополнительных учеников, так как любят преподавать и делают это «для души». 11% занимают свое свободное время. На постоянной основе репетиторством подрабатывает 60% учителей, нерегулярно — когда есть запрос на дополнительные занятия — учеников берут 40% опрошенных.

При этом каждый пятый опрошенный педагог, который не занимается репетиторством, планирует начать это делать в ближайшее время. Из тех, кто пока не начал, в качестве причины 76% указывают нехватку времени, 12% не испытывают необходимости в дополнительном заработке, такое же количество респондентов имеют сложности с поиском учеников.

«По данным исследования абсолютное большинство педагогов (82%) считают, что их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке по школьной программе. Это колоссальная цифра, которая указывает не только на необходимость помощи школьникам со стороны, но и на наличие более глубинных проблем. <…> Конечно, тут имеет место и постковидное эхо, которое сказывается на успеваемости детей. Но очевидна также и и общая загруженность учителей, недостаток инструментов и технологий для обучения, которые могли бы разгрузить педагогов и улучшить результат подготовки», — сказал гендиректор MAXIMUM Education Михаил Мягков.

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