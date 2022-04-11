В Варшаве захватили дипломатическую собственность РФ

Здание, являющееся дипсобственностью РФ, было захвачено в Варшаве. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев.

Польше направлен протест.

«Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект», — отметил посол.

Андреев сообщил о прибытии на объект заведующего консульским отделом посольства, который заявил о несогласии на захват здания властями Польши.

«Тем не менее этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — заявил Андреев.

О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще 1 марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России, которая располагается на улице Келецка, 45. МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить олигархов России собственности и активов, которые находятся в Польше.

Страны Запада начали вводить новые санкции и высылать дипломатов России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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