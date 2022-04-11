В МИДе пообещали ответить на высылку Хорватией сотрудников посольства РФ

Москва ответит Хорватии на требование о сокращении числа сотрудников российского посольства в Загребе. Об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она ТАСС.

Ранее 11 апреля в посольстве России сообщили, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников дипмиссии. Позднее стало известно о решении Загреба выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Как подчеркивала 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на негативные последствия соответствующих решений стран Евросоюза, в том числе в виде осложнения двусторонних контактов.

За несколько месяцев страны выслали в общей сложности порядка 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Страны ЕС начали массово высылать диломатов России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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