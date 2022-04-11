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Четвертый человек скончался от отравления угарным газом под Тамбовом

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Утром 11 апреля скончался еще один пострадавший от отравления угарным газом в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета РФ.

По данным правоохранительных органов, 54-летний мужчина был хозяином дома, где задохнулась целая семья. Вечером 9 апреля погибли 11-месячный и девятилетний мальчики, а их дедушка, 33-летний дядя, 29-летняя мать и 11-летний брат были доставлены в реанимационное отделение больницы. Утром 10 апреля дядя мальчиков скончался в больнице. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Установлено, что жилой дом площадью 50 кв. м отапливался с помощью печи. При осмотре домовладения специалисты обнаружили, что все дымоходы были полностью закрыты. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Собственную проверку по факту трагедии проводит прокуратура.

3 апреля в Нижегородской области угарным газом отравились мать и двое детей. В квартире семьи на третьем этаже дома работали газовые приборы и принудительная вентиляция. Предполагается, что это могло привести к изменению давления и возникновению обратной тяги.

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