Eustream зафиксировали уменьшение поставок газа из России в Словакию

Объемы поставок природного газа из России в Словакию, который поступает транзитом через Украину, за прошедшие несколько дней снизились. Об этом рассказали ТАСС в дирекции газотранспортного оператора республики, компании Eustream.

«Поставки российского газа, поступающего в республику через территорию Украины, со второй половины завершившейся недели несколько сократились», — сообщили в компании.

В начале апреля республика ежедневно получала до 91 183 477 куб. м. газа, то 9 апреля в страну поступил 62 123 851 куб. м, 10 апреля — 63 080 196 куб. м, заявка на 11 апреля составлена на 77 540 081 куб. м. Энергетическое сырье прокачивается через газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной.

3 апреля глава словацкого минэкономики Рихард Сулик заявил, что поставки газа из России нельзя остановить и если есть условие об оплате рублями, оно будет выполняться.

По словам министра, Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Он подчеркнул, что выступает за диверсификацию газовых поставок, однако для этого потребуется несколько лет.

31 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в случае покупки российского газа за рубли возрастает риск финансовой зависимости от РФ. По его словам, выдвинутые РФ условия предполагают, что компании SPP (Словацкая газовая промышленность, крупнейший поставщик энергии в стране) сначала придется покупать рубли за евро, а затем покупать российский газ. Премьер-министр также сообщил, что госсовет Словакии призвал правительство страны подготовиться к вероятному отключению от российского газа. По словам Хегера, властям республики необходимо «защитить бытовых и промышленных потребителей».

Президент России Владимир Путин заявил 23 марта на совещании с правительством, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Глава государства отметил, что что РФ продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Соответствующее решение российский лидер принял на фоне санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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