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Жители Ставрополья просят проверить водохранилище из-за гибели рыбы

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Жители Изобильненского округа Ставропольского края просят проверить качество воды в Новотроицком водохранилище. Они утверждают, что в водоем сливают жидкость черного цвета, из-за чего гибнет рыба.

Так, очевидцы утверждают, что неизвестные подключили трубу к ливневой канализации недалеко от баз отдыха. По ней сливают черную жидкость, по запаху напоминающую канализационный сток. Несмотря на то что, по словам местных жителей, это происходит довольно редко и в утреннее время, после подобных действий в водоеме гибнет рыба, пишет NewsTracker.ru.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье начались пыльные бури. Первую зафиксировали 4 апреля. Они наблюдались в Буденновском, Изобильненском и Новоселицком округах. Жители Александровского округа рассказывали, что местами видимость упала до 10–15 м. Пыльная буря в Труновском районе затруднила движение по дороге из Ростова-на-Дону в Ставрополь.

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