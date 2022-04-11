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Лавров заявил о затягивании Евросоюза в «натовские сети»

Лавров: Дания, Польша и страны Прибалтики затягивают Евросоюз в «натовские сети»
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Евросоюз не может быть самостоятельным от НАТО в своих политических решениях, отделиться от альянса ему не дают Польша, Дания и страны Прибалтики. Об этом 11 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Они прекрасно контролируются прибалтами, датчанами, поляками, которые не позволят Евросоюзу от НАТО каким-то образом отделиться, — наоборот, будут заталкивать его в натовские сети», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Также министр прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о стремлении ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем. По словам Лаврова, такие высказывания говорят о превращении Украины в плацдарм для окончательного подавления России.

Соответствующее заявление Боррель сделал ранее в этот день. Он отметил, что ЕС будет расширять военную помощь Киеву, призвав страны ЕС срочно предоставить украинской стороне оружие. Глава евродипломатии указал, что соответствующее решение должно быть принято уже в течение ближайших дней.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал безобразным заявление Борреля о приверженности силовому урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что данное заявление является поощрением продолжения военных действий со стороны Киева.

Ранее, 1 апреля, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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