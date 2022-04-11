Грузоподъемность двух переправ через Лену снизили в Якутии

В Якутии снизили грузоподъемность двух ледовых переправ через реку Лену. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 11 апреля грузоподъемность снижена на ледовых дорогах Хатассы–Павловск и Кангалассы–Соттинцы. Обе они расположены в районе Якутска.

Теперь максимально допустимая масса транспорта, которую выдержит лед, составляет 30 т, уточняет ИА SakhaNews.

9 апреля в Якутии закрыли грунтовый автозимник федеральной дороги А-331 «Вилюй». Он соединял территорию республики с Иркутской областью.

5 апреля в республике закрыли ледовую переправу через реку Нюю в Ленском районе. На поверхности льда появилась вода.