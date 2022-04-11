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Лавров спрогнозировал новые провокации Киева в отношении Москвы

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Киев продолжит устраивать провокации в отношении Москвы, и Россия будет отвечать на них фактами. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

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«Будут провокации еще. Самый главный наш аргумент — то, что происходит на земле», — отметил российский дипломат.

Он указал, что российская сторона находит «убийственные» факты о военных преступлениях со стороны Украины.

«Факты пробьют себе дорогу, о том, кто там (на Украине. — Ред.) совершает военные преступления, и это будет определяться не на основе фейков типа Бучи, Краматорска, а на основе тех просто убийственных фактов, которые предъявляем мы, которые наши военные обнаруживают в ходе специальной военной операции», — заключил Лавров.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области. В ведомстве указали, что подразделения российских Вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун. По информации Минобороны РФ, 4 апреля в селе Мощун солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъемку с якобы погибшими от насильственных действий российских войск мирными жителями.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. На что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны — это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

28 марта первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Тогда Песков заявил, что чудовищные кадры жестокого обращения ВСУ с российскими пленными нуждаются в правовой оценке, этим занялся Следственный комитет (СК) РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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