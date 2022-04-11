СК РФ возбудил новые дела по фактам обстрелов Донбасса 9 и 10 апреля

Следственный комитет (СК) России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса 9 и 10 апреля. Об этом говорится в сообщении ведомства 11 апреля.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также по населенным пунктам Яковлевка, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, ранены.

Также украинские военные с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, в населенном пункте Калиново Луганской Народной Республики. В результате были повреждены жилые дома и детский сад. Один мирный житель получил ранение.

«Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации всех преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — добавили в СК РФ.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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