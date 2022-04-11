Эксперт оценил данные ЦБ о снижении входящих платежей в добыче нефти и газа

Доля входящих платежей в нефтегазовой отрасли в системе Банка России упала, видимо, потому, что часть сделок была уже оплачена, а часть — не осуществилась в том числе из-за снижения российской нефтедобычи и экспорта нефти, но пока сложно отследить масштабы снижения. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в понедельник, 11 апреля.

Согласно мониторингу отраслевых финансовых потоков Центробанка от 7 апреля, снижение входящих платежей в нефтегазовой отрасли по итогам марта этого года по сравнению с четвертым кварталом 2021-го составило 47,8%, в феврале — 29,6%, а в январе — на 12%. Внутри категории отраслей, которые ориентированы на внешний спрос, отрицательный вклад входящих потоков в добыче нефти и газа составил 18,8%. Причиной такого падения в ЦБ объяснили возможной задержкой платежей по экспортным поставкам. Отмечается, что на фоне санкций стран Запада, введенных из-за операции России в Донбассе, перевод полученных денег мог притормозиться, но точный ответ по поводу влияния этого фактора может дать только таможня. При этом она опубликует данные по мартовским поставкам не ранее начала мая.

Митрахович рассказал, что Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (ЦДУ ТЭК) обычно публиковало данные по экспорту нефти 2-го числа каждого месяца за предыдущий месяц, но 8 апреля 2022 года они сообщили, что не будут публиковать эти данные, видимо, чтобы не провоцировать «ненужные панические настроения».

Он напомнил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) анонсировало снижение нефтедобычи в России по итогам апреля на треть. Но пока об этом говорить преждевременно, полагает эксперт.

Митрахович считает, что если интерпретировать статистику ЦБ по нефтедобыче, то она «в чем-то сопоставима с тем, что происходила в пандемийное время». Во время пандемии в 2020 году российская нефтянка снизила добычу, но выжила, что показательно, и сейчас, может, будет в чем-то похожая ситуация, добавил он.

Специалист напомнил, что снижение газодобычи наблюдалась и в пандемию. Кроме того, во время международного экономического кризиса 2008 года российская добыча газа снизилась на 90 млрд куб. м. Эксперт отметил, что если сейчас Евросоюз наложит торговое эмбарго на газ из РФ, то Москве придется снизить добычу примерно на столько же.

Согласно мартовскому отчету МЭА, возможные перебои с поставками нефти из РФ на фоне санкций могут вызвать глобальный шок на нефтяном рынке, а добыча в России упадет на 30%, то есть на 3 млн баррелей в сутки. В агентстве допустили такой вариант из-за санкций, введенных против Москвы и массового отказа покупателей от экспорта. Указывалось, что сейчас российская нефть поставляется на мировой рынок только по контрактам, заключенным до начала операции в Донбассе 24 февраля. При этом трейдеры начинают отказываться от нефти из России, утверждалось в отчете агентства.

В то же время аналитики спрогнозировали увеличение поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию и Китай.

8 апреля ЕС в пятом антироссийском пакете санкций запретил европейским компаниям покупать уголь и горючие сланцы в России — но только с августа —, закрыл порты для российских судов и запретил автоперевозки по территории альянса для операторов из России и Белоруссии. Евросоюз также запретил ввоз древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя в Москву; заблокировал активы четырех российских банков: ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и 14 военно-промышленных, судостроительных, транспортных, машиностроительных компаний. В черный список Брюсселя внесено более 217 физических лиц из России, ДНР и ЛНР, Белоруссии, и всего в нем теперь 1091 человека.

Также союз расширил для европейского бизнеса запрет на поставки в Россию техники и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).

Четвертый пакет ограничений Евросоюза, объявленный в марте, включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ и транспортировку энергоресурсов в страны альянса.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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