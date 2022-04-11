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Шесть десятков дворов благоустроят в Благовещенске

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В Благовещенске в 2022 году планируют благоустроить 60 дворовых территорий. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в городской администрации.

Стали известны адреса еще восьми дворов, попадающих под действие нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы пройдут у домов № 142, 202 и 202/2 по улице 50 лет Октября, а также на улице Горького, 150, улице Зейской, 99, Садовой, 53, Амурской, 22, Чайковского, 33.

На обозначенных территориях обустроят проезды, пешеходные дорожки, освещение, водоотведение, установят урны и скамейки. Средства на эти цели выделят управляющим компаниям в виде субсидий. Работы стартуют в мае.

В целом в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» и проекта «1000 дворов» в городе благоустроят 60 дворов. Первыми обновят территории у домов № 180 и 182 по улице Горького.

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