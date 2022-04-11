Минфин России сообщил о росте объема ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте текущего года увеличился на 117,2 млрд рублей и на 1 апреля составил более 13 трлн рублей. Об этом 11 апреля на своем сайте сообщил Минфин России.

«По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем ФНБ составил 13 052 295,2 млн рублей, или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 155 227,2 млн долл. США», — уточняется в сообщении.

Объем ликвидной части Фонда на 1 апреля составил 7,3% ВВП, или около 9,7 трлн рублей ($115,3 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,776 млрд китайских юаней, 405,708 т золота в обезличенной форме, более 99 млрд рублей.

На 1 марта текущего года объем ФНБ составлял 12,9 трлн рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, 294,846 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств ФНБ в облигации федерального займа (ОФЗ) и акции российских компаний. Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся поправки в Бюджетный кодекс. Они призваны повысить устойчивость российской экономики и обеспечить финансовую стабильность в условиях жестких антироссийских санкций.

Помимо этого закон предусматривает использование в 2022 году остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 26,3 млрд рублей и дополнительных доходов, поступивших в фонд на 1 января 2022 года.