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Канцлер Австрии прибыл в Москву

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 апреля сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

«Нехаммер хочет способствовать диалогу между Украиной и Россией», — пишет издание.

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Встреча российского лидера с канцлером Австрии состоится без участия журналистов. По итогам переговоров также не предусмотрена пресс-конференция. Ранее 11 апреля глава австрийского МИДа Александер Шалленберг рассказал, что беседа будет проходить «один на один». Он выразил надежду, что визит Нехаммера в Москву поможет уладить кризис на Украине.

О поездке канцлера в Москву стало известно 10 апреля. Австрийские СМИ отмечали, что визит согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

9 апреля Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации пресс-службы Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику. В то же время канцлер уточнил, что Австрия поддерживает Украину по всем актуальным вопросам.

15 марта президент Австрии Александр Ван дер Беллен и президент Словении Борут Пахор заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

24 февраля Путин объявил о начале проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация.

Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Руководство ДНР и ЛНР обратилось к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.

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