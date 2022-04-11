В Вене оценили предстоящую встречу Путина и Нехаммера

Профессор Университета Вены, эксперт по Восточной Европе Вольфганг Мюллер в понедельник, 11 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера.

«Нехаммер хочет, чтобы его инициатива поспособствовала развитию прямого диалога между Россией и Украиной, прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров. Сможет ли Австрия сыграть положительную роль, в первую очередь будет зависеть от позиции России», — отметил он.

Ранее в этот день глава австрийского МИДа Александер Шалленберг рассказал о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить кризис на Украине.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил обсуждение украинского вопроса в ходе встречи, добавив, что закрытый формат переговоров был выбран по инициативе австрийской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ также допустил, что в ходе переговоров может быть затронута тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

О поездке канцлера в Москву накануне сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным источника, Шалленберг надеется выступить в роли «строителя мостов» и поспособствовать «приближению к миру» в контексте ситуации на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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