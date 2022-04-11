В Словакии опровергли уничтожение переданной Киеву системы С-300

Техника зенитного ракетного дивизиона С-300, переданная Словакией Украине, не была уничтожена. Об этом 11 апреля заявил словацкий премьер Эдуард Хегер.

Так он прокомментировал заявление Минобороны РФ, согласно которому данный вид вооружения, поставленный Киеву Европой, был уничтожен российскими военными.

«Я хотел бы отметить, что это ложная информация», — приводит слова премьера газета Pravda.

Об уничтожении зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы, военное российское ведомство сообщило ранее 11 апреля. При этом в Минобороны не уточнили, откуда именно было поставлено вооружение. Российским Вооруженным силам удалось поразить четыре пусковые установки С-300 и 25 человек личного состава украинской армии.

8 апреля Хегер подтвердил безвозмездную передачу Киеву единственной противоракетной системы С-300. Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. Словакия стала первой страной — членом НАТО, предоставившей Украине подобное вооружение.

Ранее,1 апреля, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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